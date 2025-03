Treinador do Boston River aponta favoritismo do Bahia: "É a realidade"

Jádson Viera assumiu o Boston River em 2024 - Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Em seu retorno à principal competição do continente sul-americano, o Bahia superou a altitude de La Paz, manteve a invencibilidade em casa, e mandou o The Strongest de volta para a Bolívia. Trinta e seis anos depois, o Tricolor agora tem a oportunidade de representar o torcedor azul, vermelho e branco na fase de grupos da Copa Libertadores. Para isso, no entanto, terá de superar um adversário pouco conhecido pelos brasileiros: o Boston River, do Uruguai. As equipes se enfrentam na 3ª fase prévia do torneio, nesta quinta-feira, 6, às 21h30, no Estádio Centenário, e na semana seguinte, no dia 13, desta vez na Arena Fonte Nova.

O adversário do Esquadrão vive um momento de ascensão no cenário uruguaio, e apesar de ter sido fundado em 1939, estreou na primeira divisão nacional apenas em 2016, além de ter feito sua primeira aparição na Libertadores há duas temporadas, no ano de 2023. Conhecido como 'El Boston', os Rojiverdes tentam um feito inédito contra o Tricolor de Aço — a classificação para a fase de grupos.

Em 2024, sob os comandos de um técnico, que até então não possuía experiência profissional, o Boston River ocupou a terceira posição do Campeonato Uruguaio, conquistando uma vaga na disputa pela 'Glória Eterna'. O feito, nada convencional na história deste modesto clube, foi conquistado pelo treinador brasileiro Jádson Viera, que antes de se tornar técnico, construiu sua trajetória como auxiliar, passando por equipes de destaque no futebol sul-americano.

Jádson, de 43 anos, iniciou sua carreira fora das quatro linhas no Nacional, do Uruguai, e depois seguiu para o Talleres, da Argentina. No Brasil, teve uma rápida passagem como assistente técnico do Internacional, durante o comando do uruguaio Alexander Medina, em 2022, período em que participou de 17 jogos. Após deixar o Colorado, seguiu Medina no Vélez Sarsfield.

| Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Agora, como treinador, o brasileiro assumiu o Boston River, e em 47 partidas à frente do clube, soma 22 vitórias, demonstrando um início promissor na nova função, e sonhando com uma possível classificação para a fase de grupos da Libertadores, diante do Bahia. Contudo, vive um período de muita oscilação dentro de campo, com apenas uma vitória em seis jogos na temporada. Em entrevista exclusiva concedida ao Portal A TARDE, Jádson disse que o confronto contra o Esquadrão não será fácil, mas que encara o desafio com muita esperança:

“Eu acho que o que a gente já fez no jogo passado, contra o Ñublense, foi algo muito importante para o clube. Então agora, com a mesma ilusão, e vontade, sabendo, logicamente, que vamos enfrentar um grande clube (Bahia), treinado por um grande técnico (Rogério Ceni). Mas no ano passado nós também enfrentamos grandes clubes aqui no futebol uruguaio, e conseguimos terminar o campeonato em terceiro lugar. Logicamente que o clube (Boston River) vive um momento de reestruturação muito grande, mas com trabalho, esperança e fé, vamos tentar fazer um bom jogo”, comentou o treinador.

| Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Apesar da ‘ilusão’, Jádson não escondeu que o Bahia larga como favorito no duelo. "A gente não precisa inventar nada. Antes do jogo existe uma realidade, e logicamente, que pelo investimento, e qualidade dos jogadores, o Bahia pode ser caracterizado como favorito”, garantiu o profissional. Ainda assim, o brasileiro fez questão de salientar que não se pode dar nenhuma partida como ganha, ou perdida: “Para todo mundo que perguntar o Bahia é favorito, mas é futebol. Vamos com nosso estilo, com nosso futebol, tentando, por que não, fazer um bom jogo. É como sempre falo com os jogadores: o jogo é jogado".

Para o duelo contra o Esquadrão, o treinador brasileiro revelou que vai tentar neutralizar as 'fortalezas' do time de Rogério Ceni: “Sabemos da qualidade do time, com Éverton Ribeiro, Lucho Rodríguez, jogadores que são muito importantes e de boa categoria. É um time que preza pela posse de bola, mas também ataca muito. [...]”. Jádson garantiu que apesar da qualidade do Bahia, o Boston River vai tentar buscar as brechas que podem ser aproveitadas, utilizando dos pontos fortes do time uruguaio.

Com o primeiro jogo realizado no Uruguai, o Rojiverde vai mandar o duelo no Estádio Centenário, e mesmo que não seja sua ‘casa’, o treinador disse que conta com o apoio da torcida. “Logicamente que não vamos lotar o estádio, mas a gente sabe que o torcedor que estiver presente vai fazer a diferença. [...] Tenho certeza que quem estiver lá vai apoiar muito", afirmou.

Na contrapartida do jogo de ida, que não deve contar com grande número de torcedores apoiando o Boston River, a partida de volta, na Arena Fonte Nova, deverá ser de lotação máxima, assim como foi contra o The Strongest. No entanto, Jádson descartou pressão da torcida e disse que não é uma coisa que possa influenciar no resultado final:

"O Bahia está acostumado a jogar com a pressão da torcida, mas nós também, até porque quando enfrentamos Nacional e Penarol, e até o próprio Ñublense, precisamos estar acostumados com isso. A torcida é um dos folclores do futebol, então serve também como motivação. Não digo uma motivação especial, porque a nossa motivação principal é fazer um grande jogo”, destacou o brasileiro.

Apenas o vencedor do confronto garante presença na fase de grupos, e o embate começa às 21h30 desta quinta-feira, 6, quando a bola rola para o jogo de ida, em Montevidéu, no Uruguai, com transmissão exclusiva do Paramount +.