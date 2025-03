Jacuipense divulga ingressos a preços elevados para jogo contra Bahia

Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana - Foto: Jorge Magalhães / Prefeitura de Feira de Santana

O Jacuipense jogará em casa buscando garantir a vaga na final do Campeonato Baiano. Após vencer o Bahia no jogo de ida em virada por 2 a 1, o Leão do Sisal divulgou os valores dos ingressos referentes à partida de volta da semifinal, marcada para o próximo domingo, 9, às 18h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Os bilhetes, entretanto, vão ser comercializados com um preço acima do que os torcedores de ambas as equipes estão acostumados a pagar. Com a venda se iniciando nesta sexta-feira, 7, com lote promocional apenas em Riachão do Jacuípe, os valores variam entre R$ 200 reais (para inteira arquibancada) e R$ 240 (para inteira cadeira).

Em Riachão de Jacuípe, os ingressos poderão ser adquiridos nas lojas Favela Surf e Mercadinho Big Feira. Já em Feira de Santana, a partir das 10h deste sábado, 8, os pontos de venda serão a Lucidata (localizada no Shopping Boulevard e na Av. Getúlio Vargas) e a bilheteira do Joia da Princesa.

Confira a tabela de valores:

Sexta-feira (07), às 9h - Lote Promocional (Apenas em Riachão do Jacuípe): R$ 50 (meia) / R$ 100 (inteira);

Sábado (08) e Domingo (09) - Lote convencional (Riachão e Feira de Santana) - Arquibancada: R$ 100 (meia) / R$ 200 (inteira); e Cadeira: R$ 120 (meia) | R$ 240 (inteira).