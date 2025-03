Ex-clube coloca Daniel Alves na justiça por questões contratuais

Daniel Alves enquanto atuava pelo Pumas - Foto: Claudio Cruz | AFP

O Pumas, do México, último clube de Daniel Alves, processou o ex-jogador na Corte Arbitral do Esporte (CAS) por quebra de contrato e violação de cláusulas internas. A audiência está marcada para o próximo dia 25 de março.

A rescisão ocorreu em janeiro de 2023 por justa causa, logo quando Daniel teve prisão preventiva decretada por acusação de agressão sexual pela justiça da Espanha. Meses depois, ele foi condenado a quatro anos e meio de detenção em regime fechado.

Sob essa alegação, o Pumas quer uma indenização de aproximadamente cinco milhões de dólares, o equivalente a R$ 29 milhões na cotação atual, por descumprimento de termos em contrato.

Daniel Alves foi apresentado no Pumas em julho de 2022. No México, fez 13 jogos e deu cinco assistências. Sua última partida no Pumas em 8 de janeiro de 2023.

Daniel foi condenado na Espanha a quatro anos e seis meses de prisão por estupro. Para responder em liberdade, o brasileiro pagou um milhão de euros, o que equivale a R$ 5 milhões na época.

Ele teve seus passaportes detidos, e ainda e apresentou à Justiça espanhola semanalmente.