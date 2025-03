Brasileiro é apontado como "firme candidato" à Bola de Ouro por jornal

Raphinha, atacante do Barcelona - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Se o Barcelona é líder isolado da La Liga e vive um ótimo momento é muito graças ao brasileiro Raphinha. O atacante, que garantiu a vantagem para o jogo de volta das oitavas de final da Champions League contra o Benfica na última quarta-feira, 5, foi indicado como um dos canditados ao prêmio da Bola de Ouro pelo jornal espanhol "As" devido ao número de gols e assistências apresentados na atual temporada.

Em 40 jogos até o momento na temporada, o jogador de 28 anos balançou as redes 25 vezes e distribuiu 17 passes para gol, retrospecto que coloca o brasileiro como um dos candidatos a ser premiado como melhor jogador do mundo.

"Em outra partida grande, o brasileiro voltou a crescer. Talvez não surpreenda mais, mas seus números nesta temporada o colocam como um firme candidato a chegar entre os finalistas da próxima Bola de Ouro se o Barcelona é capaz de traduzir suas grandes atuações em títulos", escreveu o diario "As", da Espanha.

Vivendo um momento especial na carreira, Raphinha marcou o único tento do confronto diante do Benfica, que vai permitir ao Barcelona ter a vantagem do empate na partida de volta, marcada para a próxima terça, 11, às 14h45, no Estádio Olímpico Lluís Companys