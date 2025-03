Brasileiros brilham e decidem para Barcelona e Liverpool na Champions

Raphinha e Alisson, jogadores de Barcelona e Liverpool, respectivamente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A tarde desta quarta-feira, 5, foi marcada por resultados inusitados nos jogos de ida das oitavas de final da Champions League, com destaque para a vitória por 1 a 0 do Barcelona sobre o Benfica, apesar dos Catalães terem jogado por 70 minutos com um jogador a menos.

Um dos melhores atletas na atual temporada, o brasileiro Raphinha mais uma vez colocou seu protagonismo em campo com a camisa do clube espanhol e marcou o gol que garantiu a vantagem para o duelo de volta.

O Liverpool também brilhou no Parc des Princes após vencer o PSG pelo placar mínimo mesmo sendo pressionando durante todo o confronto, que contou com a estrela do goleiro Alisson, eleito melhor em campo na partida. O tento da vitória inglesa saiu no apagar das luzes, no primeiro toque na bola de Harvey Elliott, que acabava de substituir o astro Mohammed Salah.

No confronto que movimentou a Alemanha, o Bayern de Munique conseguiu uma ótima vantagem após vencer o Bayer Leverkusen por 3 a 0 na Allianz Arena. O 'furacão' Harry Kane foi o destaque do jogo após balançar as redes em duas oportunidades, sendo uma delas de pênalti.

Líder isolada do campeonato italiano, a Inter de Milão também saiu em vantagem na partida de ida após vencer por 2 a 0 o Feyernoord, da Alemanha, com gols de Marcos Thuram e Lautaro Martínez. Vale mencionar que os confrontos de volta estão marcados na próxima terça-feira, 11.