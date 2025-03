Seleção dos Emirados Árabes Unidos convoca ex-Vitória e atleta baiano

O baiano Jonatas Santos e o ex-Vitória Caio Canedo vão defender a seleção dos Emirados Árabes Unidos nas Eliminatórias da Ásia - Foto: Reprodução / Instagram / Acervo pessoal

A Seleção dos Emirados Árabes Unidos convocou seus atletas para a rodada das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. O surpreendente é o fato de que oito jogadores brasileiros naturalizados foram convocados pelo técnico português Paulo Bento, ex-Cruzeiro.

Um dos nomes mais conhecidos é do atacante Caio Canedo e que teve rápida passagem pelo Vitória na temporada de 2010, onde atuou em 15 jogos, com cinco gols e uma assistência. Ele despontou no Botafogo e também atuou por Figueirense e Internacional. Caio está há 11 anos nos Emirados Árabes.

Mais sete jogadores brasileiros foram chamados, o que equivale a um terço da seleção, caso do zagueiro Lucas Pimenta, do lateral-direito Marcos Meloni, dos meio-campistas Fabio de Lima e Luan Pereira, além dos atacantes Bruno Oliveira e Caio Lucas.

Atleta baiano também foi convocado

Com passagem na base do Astro e do Fluminense-RJ, o meia Jonatas Santos, baiano de Feira de Santana e atua no Al Wasl, é mais um dos brazucas na seleção emiradense. No país, o jogador de 23 anos atuou por Hatta Club e Al Ain. Emocionado, Ele não escondeu a satisfação pela convocação.

"Cheguei a este país há cinco anos, e agora é hora de eu devolver tudo o que todos vocês me deram como jogador e pessoa. Os Emirados Árabes Unidos podem contar comigo para dar 110% em campo para alcançar os objetivos e sonhos da nossa grande nação", disse Jonatas em sua rede social.

A Seleção de Emirados Árabes Unidos se prepara para as partidas na data Fifa do mês de março. Os confrontos pelas Eliminatórias serão contra o Irã, marcada para o dia 20, em Teerã, e Coreia do Norte, no dia 25, em Riyad, na Árabia Saudita, com mando de campo dos Emirados.