Guilherme Rend projeta jogo contra o Bahia: "com total confiança"

Guilherme Rend é um dos atletas mais expoerientes do Jacuipense - Foto: Lucas Pena / EC Jacuipense

Após vencer o Bahia de virada na Arena Fonte Nova, o Jacuipense segue focado no jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. A partida está marcada para este domingo, 9, às 18h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Um dos atletas mais experientes do elenco do Leão do Sisal, o volante Guilherme Rend classificou o triunfo em Salvador como histórico e crê que a equipe tem condições de chegar à decisão do estadual.

"Acho que é um feito inédito. Não é só para o clube, mas para todos nós, atletas, conseguir uma vitória dentro do mando de campo do Bahia em um jogo difícil. A gente sabe a força que o Bahia tem dentro da Fonte Nova. Sair atrás foi uma dificuldade para nós e conseguir uma virada dentro daquele contexto de jogo ali foi excepcional. Chegamos também com vida para o próximo jogo, com total confiança, não só da equipe, mas do treinador entre nós jogadores e a confiança lá em cima para fazer o outro grande jogo em Feira e conseguir a classificação para a final", concluiu.

Para Rend, a dedicação do grupo foi crucial para a vitória conquistada em plena Fonte Nova.

"Acho que é a entrega de todos os jogadores. Quem assistiu o jogo, talvez até pelos resultados, viu a entrega que foi, a dedicação de cada atleta dentro de campo, a raça que foi. Acho que esse é o DNA do Jacuipense, um time de guerreiro, forte e que se dedica dentro de campo. Graças a Deus a gente colheu os frutos logo no primeiro jogo", complementou.

A saída do técnico Rodrigo Chagas para o futebol capixaba causou preocupação na torcida grená. Porém, Rodrigo Ribeiro assumiu a equipe e o bom trabalho prosseguiu. Guilherme Rend afirma que isso uniu mais o elenco.

"A união é a entrega do grupo. Acho que a gente teve um abaixo que foi o nosso treinador [Rodrigo Chagas] que acabou saindo. Mas a união do grupo ali permaneceu forte, se dobrou ainda mais. Nos juntamos ali para a gente conseguir os objetivos dentro da temporada e os objetivos pessoais também", disse.

Independente do Bahia vir com um elenco principal ou alternativo, Rend espera uma equipe focada em chegar na decisão do Baianão.

"Acho que a mentalidade do grupo é a mesma. Acho que é fazer o resultado ali dentro do Joia. Sabemos que vai ser um jogo difícil, a mídia fala, alguns falam que vai vir com o principal, talvez ou não, mas quem está vestindo a camisa do Bahia está preparado para grandes jogos como esse, assim como nós também estamos. É a união, a força do grupo, correr os 90 minutos de entrega para fazer o resultado e sair para a classificação", concluiu.

O Jacupa pode até empatar com o Bahia que se garante na decisão. O Esquadrão precisa vencer por dois gols de diferença. Se vencer pela vantagem mínima, leva a decisão para os pênaltis.