Jacuipense confirma saída do técnico Rodrigo Chagas

Rodrigo Chagas encerrou sua terceira passagem pelo Jacuipense - Foto: Reprodução / TV Jacupa

A quarta passagem de Rodrigo Chagas como técnico do Jacuipense chegou ao fim. O Leão do Sisal confirmou o desligamento do profissional nesta sábado, 15, em comunicado oficial divulgado a imprensa.

De acordo com a nota, o Leão do Sisal buscou manter Chagas no clube, porém o treinador optou em aceitar outro desafio na carreira. Ele vai comandar o Porto Vitória, clube que disputa a elite do futebol do Espírito Santo.

Chagas fazia bom trabalho no Jacupa. A equipe de Riachão do Jacuipe é o atual vice-líder do Campeonato Baiano e está próximo de avançar as semifinais do estadual. Em sete jogos, a equipe venceu três partidas e empatou outras quatro.





Rodrigo José Queiroz das Chagas tem 52 anos e foi treinador nas divisões de base do Vitória, onde comandou as equipes Sub-17 e Sub-20 em 2019. Em 2020, foi assistente técnico do time principal e foi efetivado como treinador em 2021.

A sua primeira passagem pelo Jacuipense foi em 2012, no acesso da equipe de Riachão do Jacuípe a elite do Campeonato Baiano.

O segundo trabalho no Leão do Sisal foi em 2022, quando se sagrou vice-campeão baiano na ocasião e levou a Jacupa à segunda fase da Série D. O time foi eliminado pelo América-RN, que se sagraria campeão.

Passou por Juazeirense e Atlético de Alagoinhas, quando manteve o Carcará na elite estadual em 2023.

Já em 2024, Chagas teve sua primeira experiência fora do futebol da Bahia, quando comandou o Monte Roraima. Por lá, chegou às semifinais do estadual.