Com volta de Neymar, Dorival divulga convocados da seleção brasileira

Neymar é a novidade na lista de convocados par os jogos das Eliminatórias contra a Colômbia e Argentina - Foto: Vitor Silva / CBF

O técnico Dorival Júnior fez a primeira convocação de 2025 nesta quinta-feira, 6, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Foram 23 atletas chamados para os jogos contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A novidade na lista é o retorno do atacante Neymar Jr. O Astro do Santos volta a vestir a camisa verde e amarela após um ano e meio fora das convocações. Seu último jogo foi contra o Uruguai, em Montevidéu, quando se lesionou gravemente em outubro de 2023.

O Brasil recebe a visita da Colômbia, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Na sequência viaja para Buenos Aires para encarar a líder Argentina no dia 25, às 21h.

O time canarinho ocupa a quinta posição com 18 pontos somados. Com sete pontos a mais, os hermanos estão na ponta, com 25.

Confira a lista divulgada dos convocados do técnico Dorival Júnior:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City)

Laterais: Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wesley (Flamengo) e Vanderson (Monaco)

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Léo Ortiz (Flamengo) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Matheus Cunha, Neymar (Santos), Joelinton (Newcastle)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrigo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)