Com novas regra no Pix, saiba se seu CPF e CNPJ são regulares

Novo regulamento busca diminuir fraudes ligadas à chave Pix - Foto: Marcello Casal Jr | Agencia Brasil

Alterações no regulamento do Pix foram publicadas nesta quinta-feira, 6, pelo Banco Central exigindo que as instituições financeira e de pagamento garantam que os nomes de pessoas e empresas ligadas à chaves estejam alinhados com os nomes registrados nas bases de CPF e CNPJ da Receita Federal. A verificação será feita sempre que uma operação envolvendo uma chave Pix for realizada.

O usuário deve excluir a chave Pix de pessoas e empresas que estejam em situação irregular na Receita Federal. Sendo elas, CPFs com situação cadastral “suspensa”, “cancelada”, “titular falecido” e “nula” e CNPJs como “suspensa”, “inapta”, “baixada” e “nula” não podem ter chaves Pix registradas no banco de dados do BC.

De acordo com o Banco Central, tais mudanças buscam combater fraudes e golpes ligados à chaves Pix que ocorrem em função de erro na grafia de nomes e sobrenomes (como a troca de um “Souza” com “z” por um “Sousa” com “s”) e falecimento. Pode ser necessário uma correção no cadastro.

Como consultar e regularizar seu CPF:

- Acesse o site: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp.

- Preencha os campos do número do CPF e da data de nascimento (apenas números, sem pontos, barras e traços) e marque em “Sou humano”.

- Verifique a “Situação Cadastral”.

- Em caso de situação regular, o comprovante gerado não fornece informações sobre a situação econômica, financeira ou fiscal do titular do CPF, limitando-se a comprovar a situação cadastral no CPF.

- Se for necessário regularizar sua situação, acesse: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/regularizar/default.asp. Será preciso preencher campos de identificação (data de nascimento, naturalidade, nome da mãe etc.) e dados de endereço (CEP e DDD, por exemplo).

- A situação “suspensa” significa que o cadastro está incorreto ou incompleto e não há pendência de entrega de declarações. Para resolver, atualize as suas informações pessoais no CPF.

- Já a situação “pendente de regularização” significa que você deixou de entregar alguma Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) nos últimos cinco anos. Para regularizar o CPF neste caso, basta entregar as declarações que estiverem faltando.

- A atualização do CPF é gratuita, exceto quando realizada em unidades conveniadas (neste caso será cobrado uma taxa de R$ 7,00). Não são necessários intermediários.

Como consultar e regularizar seu CNPJ:

- Acesse o site: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp.

- Digite o número de CNPJ da empresa e marque em “Sou humano”.

- Se precisar regularizar, acesse o site: https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-dividas-e-pendencias-fiscais.

- Consulte o CNPJ e informe os dados solicitados. Um relatório vai mostrar as pendências e identificar as obrigações. Pode ser necessário regularizar informações ou inconsistências cadastrais e débitos.

- A inscrição no CNPJ será declarada “suspensa” inconsistência nos dados, não cumprimento de obrigações legais, domicílio no exterior ou indício de fraude.

- Será “inapta” quando a empresa passar dois anos seguidos sem apresentar declarações contábeis.

- A regularização das omissões ou da inaptidão é obtida com a entrega de todas as declarações ou escriturações omitidas (veja aqui).

Outras possibilidades de CNPJ irregular são, “baixada” e “nula”, essas não são reversiveis, pois acontecem quando a empresa pede a desativação do cadastro ou dupliidade de inscrição municipal ou estadual, respectivamente.