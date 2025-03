Tribunal do crime: jovem tem casa incendiada por ordem do CV

Caso está sendo investigado pelas autoridades - Foto: Reprodução

Na madrugada desta quinta-feira, 6, um jovem de 20 anos sobreviveu a um ataque brutal no bairro Jardim Universitário, em Cáceres, a 222 km de Cuiabá. Sua residência foi incendiada por integrantes do Comando Vermelho, após uma suposta sentença de morte decretada pelo chamado "tribunal do crime" da facção.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h30 e, ao chegar ao local, encontrou o Corpo de Bombeiros já combatendo as chamas. De acordo com o relato da vítima, ele estava dormindo quando foi despertado por vozes no quintal. Em meio à movimentação, conseguiu ouvir um dos suspeitos afirmando: “A pessoa está dentro da casa”.

Ao perceber que os criminosos tentavam arrombar a porta, o jovem agiu rapidamente, escapando por uma janela antes que fosse tarde demais. Ele correu para longe da residência e acionou a polícia em busca de proteção.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, que buscam identificar e prender os responsáveis pelo ataque.