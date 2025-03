Caso Vitória: polícia descarta pai e fecha cerco em três suspeitos

A Polícia Civil indicou a coautoria de “outros elementos“ no assassinato da jovem - Foto: Reprodução | Redes sociais

A Polícia Civil descartou na segunda-feira, 10, o pai de Vitória Regina de Souza e está investigando três suspeitos pelo assassinato da jovem encontrada morta em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo, na última quarta-feira, 5.

O diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), Luiz Carlos do Carmo, indicou que a polícia limitou, por ora, a investigação em três nomes, são eles: Gustavo Vinícius Moraes (ex-namorado da vítima), Maicol Sales dos Santos (proprietário do carro visto seguindo Vitória) e Daniel Lucas Pereira, amigo da vítima.

Ligações

Gustavo Vinícius Moraes havia informado anteriormente que não tinha contato com Vitória Regina há meses, mas a investigação apurou uma ligação telefônica entre eles no dia do desaparecimento. A geolocalização do celular de Gustavo também o coloca próximo à residência de Vitória no momento do crime.

O carro de Maicol Sales dos Santos foi periciado após testemunhas o colocarem próximo ao local do desaparecimento de Vitória. Um fio de cabelo encontrado no veículo passará por exame de DNA. A polícia também encontrou sangue no carro do suspeito, que é o único preso até agora.

A Justiça aceitou o pedido de prisão preventiva de Maicol Sales dos Santos após a esposa dele desmenti-lo em depoimento. Vizinhos também relataram movimentações estranhas na noite do crime.

A polícia investiga, ainda, filmagens feitas por Daniel Lucas Pereira do trajeto entre o ponto de ônibus e a casa da vítima. A Justiça negou o pedido de prisão temporária dele. Segundo a juíza, a única conexão de Daniel com o caso até o momento é o fato dele ter fotografado o veículo de Maicol e mostrado as fotos para a família da vítima.

A polícia também investiga o envolvimento de outras pessoas: dois homens que seguiram Vitória após ela sair do shopping e outros dois que entraram no ônibus atrás dela também são investigados, assim como o motorista que estava no Corolla.

A Polícia Civil indicou a coautoria de “outros elementos“ no assassinato da jovem Vitória Regina de Sousa. A declaração foi feita pelo diretor da corporação, Antenor Lopes, durante entrevista ao “Fantástico”, da Rede Globo.

Caso

Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, foi encontrada morta em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo, na última quarta-feira, 5, após uma semana desaparecida. A investigação policial se concentra em contradições nos depoimentos de testemunhas e suspeitos. O caso segue sem solução, cercado de incertezas.