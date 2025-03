Família de Vitória rejeita atitude contra Globo e Patrícia Poeta

Patrícia Poeta foi criticada por atitude na cobertura - Foto: Reprodução | Globo

Patrícia Poeta foi duramente criticada nas redes sociais por atitude com o pai da adolescente Vitória Regina de Sousa, que foi assassinada em Cajamar (SP), mas não será alvo da família da jovem.

A informação foi divulgada pelo Splash, que ouviu do advogado da família da adolescente que não moveu processo contra a Globo e a apresentadora do Encontro.

Mais cedo, o jornalista Ricardo Feltrin disse que os parentes ficaram revoltados com a forma como a emissora conduziu a cobertura do caso no programa Encontro, exibido na sexta-feira, 7.

Na edição do programa da Globo, Patrícia foi criticada pela forma como conduziu entrevista com o pai da vítima, Carlos Alberto.

Em nota, o advogado Fábio Costa, que representa a família da adolescente, declarou "isso não é verdade", ou seja, eles não moveram ou pretendem mover qualquer ação judicial contra a emissora e a apresentadora.

Ele também declarou que os parentes de Vitória "não vão aceitar" investidas de outras pessoas que possuem o interesse que processem a Globo e Patrícia.