VÍDEO: Patrícia Poeta choca pai e é detonada por ação sobre caso Vitória

Programa abordou o caso de Vitória Regina, assassinada em Cajamar - Foto: Reprodução | Rede Globo

A edição do Encontro com Patrícia Poeta desta sexta-feira, 7, foi marcada por um momento tenso e emocional. O programa da TV Globo abordou o caso de Vitória Regina de Sousa, jovem de 17 anos assassinada em Cajamar, São Paulo, trazendo seu pai para uma entrevista ao vivo.

Patrícia Poeta revela desdobramentos do assassinato de Vitória Regina em entrevista ao pai



Durante a conversa, Patrícia Poeta revelou que a polícia havia desvendado o crime, apontando o atual namorado do ex-namorado da vítima como responsável pelo assassinato. A notícia foi dada diretamente ao pai da jovem, deixando-o visivelmente abalado diante das câmeras.

"Os últimos dias foram um filme de terror para mim. Eu já não tenho mais lágrima para chorar, não tenho mais nada para fazer. Queria ter feito alguma coisa. Às vezes eu me culpo até do carro ter quebrado", começou ele, visivelmente abalado. A falha no veículo, utilizado para trabalho como motorista de aplicativo, fez com que Vitória precisasse retornar sozinha do serviço para casa. No trajeto, acabou assassinada nas proximidades de sua residência.

Patrícia Poeta tentou confortá-lo, pedindo que não se culpasse, mas o incentivou a falar sobre as investigações e os desdobramentos do crime. Ela questionou se o homem sabia sobre a autoria do assassinato.

"Eu direto converso com a Guarda Municipal, vou na delegacia, em tudo quanto é lugar. Eu quero saber quem foi e porque foi", respondeu Carlos. "O que a polícia perguntou para o senhor?", insistiu a jornalista.

"A conversa era se eu sabia de mais alguma coisa, que surgiu nesses últimos dias agora, e se eu conhecia uma pessoa. Eu falei para eles que não conhecia, e que não tinha acontecido nada de novo, que eu soubesse", relatou Carlos.

Na sequência, Patrícia questionou sobre o ex-namorado de Vitória, que também está sob investigação, e trouxe novas informações sobre o caso. Carlos, no entanto, desconhecia os detalhes que foram divulgados ao vivo no programa.

"Agora vem cá, acabei de receber a notícia aqui, seu Carlos, que a polícia civil disse agora há pouco ter esclarecido o assassinato da sua filha. Foi um crime passional, segundo a polícia o assassino é um homem chamado Daniel, que tinha um relacionamento amoroso com o ex-namorado da Vitória", revelou Patrícia.

"Ele teria contado com dois amigos que tinham ajudado a matar, a transportar o corpo da Vitória e, de acordo com a apuração do repórter Bruno Tavares, os três homens estão escondidos numa área de mata em Cajamar. A busca pelos três suspeitos já começaram e a gente vai acompanhar os desdobramentos. O senhor estava sabendo disso?", continuou a apresentadora.

Com um olhar atônito, Carlos demonstrou não ter conhecimento daquelas informações até aquele momento. "Não. Não sabia de nada disso. Não conheço ninguém com esse nome. Patrícia, será que dava para você repetir pra mim, qual foi o motivo?", pediu ele.

"Seria crime passional. Daniel seria namorado do ex-namorado da sua filha. Ou seja, é um crime passional em outras palavras. O Daniel, que o senhor disse que não conhece, teria contado com a ajuda de dois amigos para infelizmente matar e transportar o corpo da Vitória", explicou Patrícia.

Carlos, ainda processando as informações, limitou-se a uma breve resposta. "Tá. Obrigado", disse ele.

Reação da internet

A abordagem da entrevista gerou grande repercussão nas redes sociais. Muitos espectadores criticaram a forma como a notícia foi transmitida, considerando-a insensível e exploratória.

"Que absurdo! Tô indignada! Que falta de sensibilidade, de amor, de empatia! Foi chocante! A cara do pai. Meu Deus do céu", comentou uma internauta.

Outro espectador questionou a decisão da produção do programa: "Gente, assim que se dá uma notícia dessas?! Piedade, meu Pai! Tudo pela audiência."

Houve também críticas diretas à apresentadora: "A falta de sensibilidade da (suposta profissional) é absurda! Mas saibam que na faculdade de jornalismo aprendemos mais que isso!"

