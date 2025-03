SBT contrata ex-Record e CNN para reforçar jornalismo; conheça

SBT faz nova contratação - Foto: Reprodução | SBT

O SBT decidiu investir em um novo nome para reforçar o jornalismo da emissora. Nessa quarta-feira, 5, a empresa fechou a contratação da apresentadora e repórter Larissa Alvarenga, conhecida por ter sido apresentadora na Record e na CNN Brasil.

De acordo com o site F5, a profissional deverá entrar ao vivo especialmente no SBT Brasil, de César Filho, diariamente. Larissa também será substituta dos apresentadores titulares do jornalismo do SBT quando eles precisarem folgar em Brasília. A jornalista vai assumir suas funções nos próximos dias.

Trajetória

Larissa Alvarenga | Foto: Reprodução | Record

Larissa Alvarenga passou pela Record, onde começou em 2011 como produtora. Em 2014, ela se tornou repórter e em 2017, chegou a ser apresentadora titular do Fala Brasil junto com Roberta Piza.

No mesmo, ela voltou a ser repórter, mas apresentava frequentemente o Fala Brasil aos sábados e em substituição aos titulares. Larissa pediu demissão da Record em 2018 e foi para a CNN Brasil, onde ficou até 2022.

Nos últimos dois anos, Larissa trabalhava para a Inter TV, afiliada da Globo no interior do Rio de Janeiro, mesmo sediada em Brasília.