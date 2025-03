Carlos Alberto de Nóbrega é internado em unidade semi-intensiva - Foto: Reprodução

Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, foi internado em uma unidade semi-intensiva, a informação foi confirmada nesta quarta-feira, 26. O apresentador do programa 'A Praça é Nossa', do SBT está em recuperação, com previsão de alta entre sexta-feira e sábado. Até o momento, nem sua esposa, Renata de Nóbrega, nem a assessoria da emissora se pronunciaram sobre seu estado de saúde.

O humorista já enfrentou outras internações recentemente. Em novembro de 2023 precisou ser hospitalizado após sofrer uma queda em casa, que resultou em um traumatismo craniano leve e uma costela trincada. Meses antes, em agosto, ele deu entrada no Hospital Sírio-Libanês para tratar a Covid-19, permanecendo sob cuidados médicos por quatro dias.

As informações são do portal Leo Dias.