Mavie, filha de Neymar, sofre ataques racistas e Biancardi denuncia

Mavie, 1 ano, é filha de influenciadora com o jogador Neymar - Foto: Reprodução

A influenciadora Bruna Biancardi denunciou e expôs nas redes sociais um perfil que proferiu ataques racistas contra Mavie, filha dela com Neymar. A denúncia foi feita nesta terça-feira, 25.

“Preciso da ajuda de vocês. Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui?”, escreveu ela ao postar uma foto nos stories do Instagram.

A influenciadora ainda avisou que já encaminhou a situação aos seus advogados e pediu a ajuda dos seguidores para tirar a conta do ar. “Obviamente já mandei para os meus advogados, mas enquanto isso podemos remover esse perfil com as nossas denúncias Denunciem por favor”, completou.

Em seguida, Bruna Biancardi excluiu a postagem e postou uma nova agradecendo por terem conseguido derrubar o perfil. “Conta derrubada, manos um racista por hoje”, concluiu.