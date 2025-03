Flagra de sexo em camarote do Carnaval; saiba detalhes do 'casal'

Ensaio de Carnaval teve momento íntimo de casal exposto - Foto: Reprodução | Redes sociais

No início desta semana, as redes sociais no Brasil foram tomadas pelo vídeo de um casal fazendo sexo em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Detalhes do casal (ou quase casal) protagonista do vídeo foram revelados nesta quarta-feira, 26. O momento aconteceu durante os ensaios técnicos das escolas de samba do Rio (assista).

Apelidado de “Tarado da Sapucaí”, o homem em questão é casado, mas não era a sua esposa que estava com ele no momento em que o vídeo foi gravado. As informações são da coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.

Ainda segundo a coluna, o “Tarado da Sapucaí” stava na companhia da família, incluindo a esposa e os amigos, na parte de baixo do tal camarote. No entanto, em determinado momento ele subiu com outra mulher para a parte superior do camarote, que ainda está em construção.

O homem ainda é bastante conhecido em uma tradicional escola de samba carioca, mas não aparece na agremiação desde que o vídeo viralizou. A protagonista do vídeo picante não foi identificada.

O vídeo repercurtiu nas redes sociais e virou piada no X, antigo Twitter. “O cara teve coragem de transar no camarote da Sapucaí, com milhares de pessoas vendo, ainda broxou e tentou empurrar mole. A galera que tava de frente começou a gritar ‘broxa, broxa, broxa’ e ele desistiu”, zombou um internauta.