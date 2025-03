Vídeo flagra casal fazendo sexo durante festa de Carnaval

Ensaio de Carnaval teve momento íntimo de casal exposto - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um casal foi flagrado fazendo sexo dentro de um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante ensaio de Carnaval, neste final de semana. Vídeos do momento viralizaram nesta segunda-feira, 24.

O caso foi observado pelas pessoas presentes na festa de Carnaval durante a madrugada. Conforme vídeo que circula nas redes sociais, muitas pessoas vaiaram o casal após o episódio, ocorrido quando a Viradouro se preparava para entrar no seu ensaio técnico.

De acordo com uma publicação do G1, os dois estavam em um camarote que não tinha vidros escuros e que não havia privacidade. Algumas pessoas declararam que mais de um casal usou o local.

Nas redes sociais, internautas criticaram a atitude do casal. Uma mulher comentou sobre o momento íntimo que se "perdeu o respeito".

"Tá a gente aqui lutando pro Carnaval ser valorizado, que nossas pautas sejam respeitadas e o que a bolha do Carnaval viraliza? Casal hétero transando no camarote. Vale lembrar no dia da Lavagem da Sapucaí, esse é o respeito que a gente recebe", falou outro.

Veja um trecho do vídeo, publicado no X, pelo portal O Dia: