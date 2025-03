Após dormir com 100 homens em um dia, influenciadora anuncia gravidez

- Foto: Reprodução

A influenciadora Lily Phillips, de 23 anos, anunciou sua gravidez por meio de uma publicação no Instagram. Conhecida por sua atuação na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, ela ganhou notoriedade no fim de 2024 ao protagonizar o documentário 'I Slept With 100 Men in One Day' (Eu Dormi com 100 Homens em um Dia, em tradução livre), no qual cumpriu o desafio de se relacionar com 100 homens em 24 horas.

A produção gerou grande repercussão e impulsionou sua popularidade, levando-a a acumular mais de 827 mil seguidores nas redes sociais e um faturamento estimado em R$ 15 milhões. No anúncio da gravidez, Lily compartilhou uma foto exibindo a barriga, sem dar detalhes sobre a identidade do pai ou planos para o futuro.