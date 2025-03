Plataforma +18 será patrocinadora master no carnaval em capital

- Foto: Reprodução

O Carnaval Via Folia 2025 segue até o dia 26 de fevereiro em João Pessoa, reunindo mais de 30 atrações e expectativa de público superior a 500 mil pessoas. O evento conta com o patrocínio master da Privacy, plataforma de monetização de conteúdo, e apresenta shows de artistas como Léo Santana, Bell Marques, Ivete Sangalo, Babado Novo e Natanzinho.

A Privacy é uma plataforma de conteúdo adulto utilizada por diversas personalidades, incluindo Andressa Urach, Luiza Ambiel e Martina Oliveira. O site permite que criadores monetizem materiais exclusivos, atraindo assinantes em busca de conteúdos personalizados.

Durante a abertura, no tradicional bloco das Virgens de Tambaú, um trio elétrico patrocinado pela Privacy chamou a atenção do público. A presença da empresa no evento é vista como uma forma de ampliar sua visibilidade e promover interações com os foliões.