Influenciadora revela que a faxina pelada foi o que a levou ao sucesso

Criadora de conteúdo destacou que faz tudo com tesão - Foto: Reprodução / Instagram @ellensallesreal

Contratar serviços domésticos é algo comum, mas e se a faxineira decidisse trabalhar sem roupa? Foi exatamente essa a mudança de vida que a criadora de conteúdo adulto Ellen Salles afirma ter experimentado.

Cobrando entre R$ 2.000 a R$ 4.500, dependendo do tamanho do imóvel, das necessidades e dos pedidos dos próprios clientes, Ellen conta que o serviço é exclusivo e sigiloso. Além disso, a influenciadora afirmou que não tem do que reclamar. “Minha vida mudou da água para o vinho. Não tenho do que reclamar, e os clientes também não”, disse a jovem rindo.

Ellen limpa, cozinha, faz faxina nos cômodos do jeitinho que veio ao mundo, ou com pouca roupa, como o cliente preferir.

A ideia surgiu após ela ter contato com o serviço na Austrália, a jovem então resolver trazer para o Brasil. Os serviços prestados estão dando tão certo que ela está com agenda cheia até o começo do segundo semestre e já pensa em contratar faxineiras para ajudá-la.

Ellen conta como a limpeza é feita. “É uma mistura de fetiche com trabalho pesado. As pessoas demoram para acreditar, mas é verdade, deixo tudo brilhando. É um serviço exclusivo e sigiloso, não tem sexo, não tem relação, é faxina mesmo. A maioria que contrata é voyeur, gosta de me ver e apreciar. Levo a sério e faço com tesão”, diz.

A criadora de conteúdo destaca que é um serviço ousado. “Poucas mulheres têm coragem de fazer o que eu faço e muito menos cobrar o que eu cobro. É diferente, ousado e inusitado. Depois que eu limpo a casa, não querem outra faxineira. Dependendo do cliente, rola um brinde especial nas minhas plataformas adultas que só revelo depois da contratação”, conta.

Ellen faz questão de mostrar seu cotidiano nas plataformas de conteúdo adulto. “Não é uma simples faxina, né? Sou uma diarista e um fetiche ambulante. Os clientes não podem me tocar, não temos contato, mas eles podem ficar me vendo trabalhar. Alguns ficam com suas esposas em casa, com pessoas. Sempre é uma satisfação garantida. Tem muita gente com desejo em empregadas e diaristas, vocês não fazem ideia. Tenho trabalho até julho”, comemora.

Com informações do portal Cena Pop.