Mia Khalifa rasga elogios para ‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres

Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’ ganharam mais uma admiradora: a ex-atriz pornô Mia Khalifa, que rasgou elogios para o filme e a artista brasileira. O longa de Walter Salles (‘Central do Brasil’) concorre em três categorias no Oscar, que acontece no próximo domingo, 2.

Mia Khalifa afirmou que ficou sem palavras após ver ‘Ainda Estou Aqui’. “Assisti a 'Ainda Estou Aqui' nesse fim de semana e ainda estou sem palavras para descrever esse filme visceral e importante. Os primeiros 30 minutos foram PERFEITAMENTE escritos e atuados”, escreveu no X (antigo Twitter). Ela seguiu: “Fernanda Torres, se você não ganhar esse Oscar, você terá sido roubada”.

A ex-atriz pornô aproveitou para prestar solidariedade às vítimas da ditadura e disse que quer estudar mais sobre o tema. “Descanse em paz, Rubens Paiva e todos os prisioneiros políticos da ditadura militar brasileira. Mal posso esperar para ler o livro de Marcelo e aprender mais sobre essa família resiliente e sobre esse período trágico na história do Brasil”, disse.

saw I’m Still Here this weekend and I’ve been at a loss to describe such a visceral, important film. The first 30 minutes were PERFECTLY written and acted, Fernanda Torres if you don’t get that Oscar you will have been robbed. Rest in peace Rubens Paiva, and every political…