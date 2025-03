Imbrochável? Bolsonaro revela usar chip para desempenho sexual

Jair Bolsonaro revelou fato na última terça-feira, 25, em entrevista - Foto: Reprodução Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de 69 anos, disse usar um chip hormonal de testosterona, conhecido como hormônio sexual masculino, que regula diversas funções fisiológicas do organismo, entre elas o desenvolvimento sexual e a libido.

"Estou muito bem com a Michelle. De 0 a 10. Está 10! Numa boa”, explicou o político sobre seu empenho sexual em relação com a esposa, em entrevista para Leo Dias nesta terça-feira, 25.

Ainda na entrevista, o ex-presidente foi questionado se usava medicamento conhecido como tadalafila, indicado para o tratamento de casos de impotência sexual masculina, mas negou fazer uso do remédio.

"Me sinto com 40 anos de idade", comentou o político que ainda falou sobre como tem ajudado em outras atividades, após a intervenção, como na regulação do sono. “Atenção velharada! Eles colocam um chip na sua pele. Mudou minha vida. Eu sempre dormi mal, estou dando conta”, acrescentou.

Como funciona o implante de testosterona:

O implante de testosterona funciona por meio da inserção de pequenos pellets compostos por testosterona pura sob a pele. Uma vez inseridos, esses pellets liberam gradualmente o hormônio no organismo.

As principais funções da intervenção são: estabilidade hormonal, conveniência terapêutica e redução da dependência de administrações frequentes.