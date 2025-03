Bolsonaro diz que 8 de janeiro 'foi armado pela esquerda'

Jair Bolsonaro em entrevista a Leo Dias - Foto: Reprodução Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que os ataques do 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes foram "programados pela esquerda" e que as pessoas que vandalizaram os prédios públicos eram "pobres coitados". O ex-mandatário falou sobre o assunto em entrevista para o jornalista Leo Dias.

“O 8 de janeiro foi programado pela esquerda. Você tem imagens do pessoal quebrando lá dentro, mas não quando entrou a turma. Imprensa só mostrava imagem de um magrinho derrubando relógio e tentando derrubar câmera. O governo dizia que não tinha mais imagem, mas pouco tempo depois apareceram mais imagens”, disse o ex-presidente. “Foram 33 alertas da Abin para o GSI. Por isso que no meu entender era algo programado. Só pode ter sido pela esquerda”, reforçou Bolsonaro.

Bolsonaro também defendeu os autores dos ataques, rechaçando que seriam "terroristas" ou "golpistas. “São pobres coitados. Com bíblia na mão, bandeira na mão, velhinhas. (8 de janeiro). Foi um ato de vandalismo. Vai dar golpe em um prédio? Sem nada, sem presidente, sem arma? Você acha que vai preparar um golpe com 1500 pessoas e isso não vaza? Alguém programou para dar esse clima, copiando o caso do Capitólio nos EUA”, pontuou.