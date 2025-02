Bruna Biancardi revela nome de segunda filha com Neymar; confira

Bruna Biancardi e Neymar fizeram chá revelação de nova filha em dezembro de 2024 - Foto: Reprodução | Instagram

Grávida pela segunda vez, a influenciadora Bruna Biancardi, 30 anos, foi às redes sociais revelar o nome de sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar, 33, na manhã desta quarta-feira, 5.

O anúncio foi feito na assinatura da mensagem que ela deixou em texto em seu Instagram, no qual publicou uma sequência de imagens para parabenizar o atleta do Santos em seu aniversário.

No texto, Bruna Biancardi reflete os altos e baixos do casal e assina com o nome dela, de Mavie e de Mel. “Beijos, Bru, Mavie e Mel”, escreveu na legenda da publicação.

Já no dia 26 de janeiro, a influenciadora disse já ter decidido o nome de sua segunda filha com Neymar, mas manteve em segredo.

O anúncio da segunda gravidez de Bruna Biancardi com o jogador foi feito em 25 de dezembro de 2024, em um chá revelação que aconteceu na mansão do casal em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Os dois já são pais de Mavie, de 1 ano.

O jogador de futebol também é pai de outros dois filhos com outras mulheres: Davi Lucca, 13, filho de Carol Dantas; e Helena, de menos de um ano de idade e que tem como mãe a influenciadora Amanda Kimberlly.

Confira postagem de Bruna Biancardi nas redes sociais: