Larissa Manoela e marido revelam planejamento para ter filhos

Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Larissa Manoela, de 24 anos, a e o marido, André Luiz Frambach, 27, que também é ator, revelaram quando pretendem ter filhos e qual a preferência em relação ao sexo. O casal participou do podcast 'PodDelas de Verão', que foi ao ar nessa terça-feira, 4.

“O sonho de ter filhos é muito forte, queremos muito. Gostaríamos muito de ter uma menina e um menino. Tenho uma irmã, que é quatro anos mais velha, e sei o quanto é bom aprender com ela, como ela me ensinou a tratar as pessoas antes mesmo do meu primeiro relacionamento”, disse Frambach.

Ele seguiu: “Ao mesmo tempo, também é ótimo ter um irmão mais velho, que cuida e ensina. Seja o que for, vamos ficar felizes. Nosso desejo é ter um menino e uma menina.”

Larissa complementou afirmando que quer ter dois filhos. A atriz, no entanto, explicou que ainda não é o momento certo. “Na última vez que falei sobre isso, disse que seria em três anos, mas o tempo está passando rápido, e a gente começa a pensar: ‘Uau, está chegando’. Queremos muito, quem sabe em dois ou três anos. Quando chega perto, a gente fica com aquele sentimento… ainda temos tempo”, revelou.

“A gente quer ter estabilidade, conseguir viajar, conseguir ter as coisas”, concluiu Frambach.

Larissa e André assumiram o romance em julho de 2022. O casamento aconteceu no final de 2023. Os dois renovaram votos recentemente, em uma terceira cerimônia que celebrou a união.