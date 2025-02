Filha de Neymar enfrenta dificuldade ao voltar pro Brasil: ‘Tadinha’

Neném tem apenas um ano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie desembarcou com os pais no Brasil na madrugada desta sexta-feira, 31. A neném, de apenas um ano, no entanto, acabou passando por um perrengue.

A dificuldade foi gravada pela tia Bianca Biancardi, e um um vídeo publicado às 03h52. O registro mostrava a herdeira acordada por conta do fuso horário.

"Ela chegou. Madrugada com vovô e tia Bibi. Por conta do fuso, ela não conseguiu dormir, tadinha", explicou a cunhada de Neymar.

Neymar de volta ao Santos

A mudança acontece após Neymar confirmar seu retorno ao Santos, deixando o futebol saudita para voltar ao time onde foi descoberto no início da carreira.

"Só o Santos Futebol clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida. Sou grato a todos vocês que me acompanharam até nos momentos mais difíceis, e não foram poucos", disse o atacante nas redes sociais.