Neymar oficializa retorno ao Santos: "Orgulho que nem todos podem ter"

Neymar assistindo jogo do Santos na Vila Belmiro - Foto: Guilherme Kastner | SFC

Após o presidente do Santos, Marcelo Teixiera, oficializar a contratação de Neymar, chegou a vez o próprio jogador anunciar seu retorno ao clube paulista. Em vídeo publicado na tarde desta quinta-feira, 30, o brasileiro revelou detalhes da sua passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, destacando que, em nova era da carreira, busca "carinho" para "se preparar para os desafios".

"Só o Santos Futebol clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida. Sou grato a todos vocês que me acompanharam até nos momentos mais difíceis, e não foram poucos", disse o atacante nas redes sociais.

Desde 2023 no Al-Hilal, Neymar jogou apenas sete partidas na Arábia Saudita, marcou um gol e duas assistências. De volta ao Santos, o atleta vai assinar um contrato de cinco meses com o clube paulista, válido até a janela de transferências de verão europeia, já que o brasileiro pretende retornar à Europa.



"Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que eu sou feliz. É um orgulho que nem todos podem ter. parece que essas palavras já foram escritas. E talvez já tenham sido mesmo", concluiu.

Confira os outros trechos do vídeo:



"Galera, parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube".

"Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento. Quase 12 anos se passaram desde que saí da Vila mais famosa do mundo, e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhoso sem Riad".