Maíra Cardi planeja engravidar novamente após aborto espontâneo

Maíra é casada com Primo Rico - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o sofrido e publicizado aborto, Maíra Cardi revelou que planeja engravidar novamente do marido Thiago Nigro, o Primo Rico. A influenciadora falou que optou por fazer uma Fertilização in Vitro (FIV), após sofrer um aborto espontâneo.

Ela estava grávida do seu primeiro filho com o atual marido, mas acabou perdendo o bebê.

A empresária disse que têm planos para realizar a FIV em até três meses, mas que antes disso quer fazer alguns procedimentos estéticos.

"Quero fazer algumas coisas antes de engravidar. Só posso fazer [os procedimentos] enquanto não estou grávida. No caso, tenho que fazer rápido, porque vou engravidar no máximo em três meses. Decidi fazer a FIV, porque não quero mais esperar", revelou ela por meio de um vídeo publicado no TikTok.