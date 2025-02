Globo demite Rodrigo Bocardi por descumprimento de normas éticas

Rodrigo Bocardi foi demitido da Rede Globo na noite de quinta-feira, 30, - Foto: Reprodução

O apresentador do Bom Dia SP, Rodrigo Bocardi foi demitido da Rede Globo na noite de quinta-feira, 30, após 25 anos trabalhando na emissora. Segundo o comunicado emitido pela empresa, a demissão se deu por descumprimento de “normas éticas” por parte do jornalista.

"Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informou a emissora em nota oficial.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a dispensa teria sido motivada por episódios de assédio moral. Uma outra possibilidade para o desligamento, segundo o portal Metrópoles, seria de que o jornalista estaria trabalhando na assessoria de comunicação de prefeituras e recebendo dinheiro de um partido político, o que contraria regras da empresa.

Sabrina Simonato, que divide a bancada do Bom dia SP com Bocardi vai assumir o telejornal interinamente a partir desta sexta-feira (31). Rodrigo Bocardi ainda não se manifestou sobre a demissão. Também não há informações se ele continua trabalhando na Rádio CBN, que faz parte do Grupo Globo de Comunicação.