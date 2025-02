Relembre polêmicas do jornalista Rodrigo Bocardi, demitido da Globo

Demissão foi anunciada nesta quinta-feira, 30 - Foto: Reprodução/Instagram

Após mais de 20 anos de contrato, o apresentador do “Bom Dia SP”, Rodrigo Bocardi, foi demitido da Rede Globo. Na noite desta quinta-feira, 30, a emissora revelou que o jornalista "descumpriu normas éticas" do canal, mas não detalhou o motivo de sua saída. Com a falta de esclarecimentos, surgiram especulações e polêmicas antigas envolvendo o nome do apresentador nas redes sociais.

Acusações de machismo

Em 2019, Bocardi foi alvo de críticas após comentar sobre uma capivara que invadiu uma loja, sugerindo que o animal fêmea estaria “apreciando” as roupas. Gloria Vanique interrompeu o comentário, rebatalando: “Eu não sei se era do sexo feminino. Aí já é da sua parte. Olha só que comentário mais machista”.

Em 2017, ele já havia se desculpado por outro comentário considerado machista, ao se referir exclusivamente às donas de casa ao noticiar uma cebola que impede o choro ao ser cortada. "Fui ridículo mesmo de ter dito. Estou aqui assumindo essa responsabilidade".

Acusação de racismo

Em 2020, Bocardi se envolveu em outra polêmica, desta vez com acusações de racismo. Durante uma entrevista com um atleta negro praticante de polo aquático, o apresentador perguntou se ele iria "pegar bolinha" na piscina, quando na verdade o jovem era atleta.



Bocardi se defendeu nas redes sociais, dizendo: "Muito triste a acusação de preconceito. Eu pratico tênis no Clube Pinheiros. Os jogadores de tênis não usam uniformes, mas os pegadores/rebatedores, sim: uma camiseta igual a do Leonel, com quem tive o prazer de conversar hoje."