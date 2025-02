Cacau Protásio sobre polêmicas do ‘Vai Que Cola’: “Não sou responsável"

Cacau Protásio interpreta Terezinha em ‘Vai Que Cola’ - Foto: Divulgação

Nos últimos meses, os bastidores do ‘Vai Que Cola’, da TV Globo, viraram notícia após vir à tona polêmicas envolvendo ex-roteiristas, os quais expuseram como era o ambiente de trabalho no programa. A história se tornou pública após a demissão de André Gabeh. Segundo a Folha de S. Paulo, ele foi demitido a pedido do elenco. Com isso, a equipe de roteiristas escreveu uma carta aberta à diretoria.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a atriz Cacau Protásio, que interpreta Terezinha no programa, comentou sobre o assunto. “Graças a Deus a gente se dá muito bem, lá dentro é tudo muito maravilhoso. O que acontece, às vezes, é um ruído, que a gente não sabe como acontece isso. Tem vários roteiristas que estão com a gente há muitos anos e tudo sempre funcionou”, afirmou a artista, que marca presença na Noite da Aclamação, festa realizada por Lore Improta e Léo Santana, em Salvador, na noite desta terça-feira, 28.

Às vezes a pessoa sai insatisfeita, sai infeliz, mas eu não sou responsável pelo que a pessoa queria ou sentiu. Eu sei que eu sou gentil com todo mundo. São doze anos que a gente trabalha juntos. Cacau Protásio - atriz

Noite da Aclamação

Na oportunidade, Cacau destacou a relevância da Noite da Aclamação, que tem como finalidade angariar verbas para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e este ano homenageia Gilberto Gil, um dos maiores ícones da música brasileira.

“A importância é que a gente trabalha bastante e próspera, graças a Deus, mas se a gente não puder dividir isso e não puder ajudar o próximo, do que é que adianta? Quando a gente participa de um evento desse, estamos ajudando o próximo de alguma maneira. É muito gratificante, o coração fica mais quentinho. Que a gente possa fazer mais e mais eventos como esse”, enfatizou.

Projetos futuros

Cacau Protásio também abordou seus projetos futuros. “Tem mais filmes que eu vou fazer, mais uma temporada do 'Vai que Cola' e 'O Dono do Lar'. São seis filmes para gravar”, completou.