Atriz da Globo surpreende e anuncia fim da carreira

Maria Clara Spinelli disse que vai deixar carreira de atriz - Foto: Divulgação | Globo

Maria Clara Spinelli surpreendeu seus seguidores, nesta quarta-feira, 29, ao anunciar que decidiu deixar a carreira artística. A famosa fez o seu último trabalho na Globo no remake de Elas por Elas (2023).

A atriz aproveitou o Dia Nacional da Visibilidade Trans para fazer anúncio. Ela apagou todos os posts do seu Instagram e explicou a sua decisão.

"Há coisas que precisamos fazer e que são maiores do que nós mesmas. É uma Fúria. Uma Fúria Santa. E é essa Fúria o que me sustenta. Ser desprezada é pior do que ser odiada. Continuarei a escrever... até o fim. Terapia também é um processo de luto. Da pessoa que você acha que é, para a pessoa que você pode se tornar, talvez. Com sorte. Em um processo de muita dedicação e esforço", afirmou Maria Clara Spinelli.

Ainda em texto, a atriz disse: "Estou sempre agradando aos outros. E, para agradar aos outros, eu preciso ser violentada. E eu não quero. Eu não quero mais! Hoje, aposenta-se uma atriz-trans. Hoje, morre uma mulher-trans. Aquelas, das quais eu nunca fui".

"Fiquei pensando: 'Por que me chamariam para interpretar outro personagem, que não viesse com a experiência transgênero?'. Enfim, há muitas outras atrizes - 'de verdade'. Há muitas outras mulheres - 'de verdade'. Que podem desempenhar esses papéis. Eu, não. Então, a carreira de Maria Clara Spinelli, encerra-se. Aqui", concluiu.