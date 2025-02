Ex-galã da Globo deixa a TV, vira diplomata e surge diferente

Ex-Globo surgiu diferente e revelou nova profissão - Foto: Reprodução | Globo

Gabriel Falcão, que protagonizou Malhação - Casa Cheia (2013/2014), da Globo, está entrando em uma nova profissão, bem longe dos holofotes.

O ex-galã foi um dos aprovados na difícil prova do Instituto Rio Branco, requisito para se tornar diplomata do Itamaraty — o Ministério de Relações Exteriores do Brasil.

O ator compartilhou a notícia em suas redes sociais. "Enfim, diplomata. (...) Não é nenhum exagero dizer que esse foi, de longe, o maior desafio da minha vida: foram mais de dois anos de muita dedicação, sacrifícios, incertezas, decisões difíceis, erros, percalços e angústias, mas, acima de tudo, de muito aprendizado", falou.

"Primeiro, sempre é tempo de fazer novas escolhas, mais maduras e mais conscientes do que se é e do que se quer; e, segundo, nossas melhores escolhas são aquelas que não se baseiam no que é mais fácil, cômodo, seguro ou esperado, mas sim no que é mais significativo", acrescentou ele, que apareceu diferente em foto.

Gabriel Falcão estava na disputa por uma das 37 vagas com outros 8524 candidatos. Para se tornar diplomata no Brasil, ele passou por um processo seletivo do Instituto Rio Branco, considerado por ele como "um dos mais complexos e competitivos do país".