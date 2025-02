Bela Gil compartilha visita a Preta Gil no hospital: "Brasil te ama"

Bela, Preta e Nino - Foto: Reprodução

Bela Gil visitou a irmã Preta Gil no hospital. Em relato publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 30, a culinarista fez questão de ressaltar o imenso apoio que a cantora está recebendo.

"Como diz meu Ninoco: tia Pretinha, tu é foda! Feliz em te ver bem, irmã! Receba todo o axé, palavras de carinho e votos de cura que escuto na rua pra você. O Brasil te ama e não é pouco", legendou na foto que aparece ao lado de Preta e do filho mais novo, Nino, de 6 anos.

Preta está internada em São Paulo há mais de um mês após passar por uma complexa cirurgia que durou 21 horas para a retirada de tumores. A filha de Gilberto Gil trata há dois anos de um câncer no intestino.

Recentemente, a artista contou ainda que está usando uma bolsa de colostomia, dispositivo que coleta as fezes quando o intestino grosso não funciona corretamente, definitiva e que está se adaptando:

"É um reaprender a fazer muitas coisas. Estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar um pouco uma bolsa de colostomia. Dessa vez definitiva e não provisória como foi a do ano passado. Dessa vez eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso. Estou me acostumando".

Ao fim do vídeo, Preta agradece a equipe do hospital, fala de sua fé e diz que, conforme for se sentindo melhor, vai voltar a estar mais presente nas redes sociais.

"Estou muito bem amparada. Estou muito bem assistida, não só pelos médicos, mas também por Deus, pelos orixás, pelas minhas santinhas e isso faz toda a diferença. O amor de vocês faz toda a diferença. Chega até aqui a preocupação de vocês e eu sei que vocês estavam preocupados, porque eu estou sumidinha já há um tempo e eu não gosto de deixar vocês preocupados, então quis vir aqui falar com vocês pessoalmente. Talvez eu fique mais um tempo afastada porque o desafio aqui está sendo grade. Conforme eu for me sentindo bem, conforme eu vou me sentindo à vontade para estar aqui com vocês de novo, eu estarei. Estou me cuidando", finalizou Preta.