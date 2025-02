Preta Gil fala sobre recuperação e desafios após cirurgia: "Difícil"

Cantora compartilhou as dificuldades enfrentadas durante o tratamento contra o câncer - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre sua recuperação após uma cirurgia de retirada de tumor. Em um vídeo emocionado, a cantora compartilhou as dificuldades enfrentadas durante o tratamento contra o câncer e o impacto de ter que usar uma bolsa de colostomia permanentemente.

Leia mais:

>> Tati Barbieri paga R$ 3 milhões para ser musa no Salgueiro

>> “Cada um tem seus combinados”, diz Samara Felippo sobre relação aberta

>> Ator baiano abre o jogo sobre "brotheragem" com globais: 'Não aguento"

“Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita”, disse Preta, comentando sobre a intensidade do processo de recuperação. Ela explicou que está afastada das redes para se concentrar em sua saúde e melhorar o seu quadro. “Está sendo um desafio muito maior, diário. Eu precisei ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa, para eu sair o mais rápido possível.”

Apesar das dificuldades, Preta afirmou que sua saúde está evoluindo. “Estou bem, estou andando, estou me exercitando. Estou melhorando a cada dia mais. Os exames de sangue, todos os parâmetros, todos só melhoram. Mas é difícil, é reaprender a fazer muitas coisas.”

A cantora também comentou sobre o uso da bolsa de colostomia, que será definitivo: "Estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, tive que colocar a bolsa de colostomia... Dessa vez eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso."

Preta aproveitou para agradecer ao apoio recebido de sua equipe médica e dos fãs. "Estou muito bem amparada, muito bem assistida... E isso faz toda a diferença. O amor de vocês faz toda diferença." Ela também deixou claro que, embora possa seguir afastada das redes, retornará quando se sentir confortável. "Talvez eu fique mais um tempo afastada, porque o desafio está sendo grande. Mas conforme eu me sentir bem, me sentir à vontade para estar aqui com vocês, eu estarei", concluiu.

Veja o vídeo: