Tati Barbieri paga R$ 3 milhões para ser musa no Salgueiro

Tati ao lado do marido milionário - Foto: Reprodução

Casada com um magnata russo, Tati Barbieri pagou R$ 3 milhões para desfilar na escola de samba Salgueiro, do Rio de Janeiro, no Carnaval de 2025. Além disso, ela gastou R$ 350 mil com a fantasia e ajudou a reformar uma sala de ensaios.

“Já investi praticamente o valor do posto de uma rainha”, diz a influenciadora, de 37 anos, em entrevista ao jornal Extra.

Leia também:

>> "Não queremos fazer um apartheid", diz Vovô do Ilê

>> Tia Má sai em defesa do ‘naipe baiano’: “Há espaço”

Sobre a fantasia, ela garante que está feliz. “Vou bem mais ousada este ano. Decidi que quero causar. E pedi muitos cristais. Na Avenida, a gente tem que brilhar. Sabe a imagem que deixa gringo chocado?”, diz aos risos.