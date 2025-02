"Não queremos fazer um apartheid", diz Vovô do Ilê

Vovô do Ilê - Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

Localizada no bairro do Curuzu, em Salvador, a Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, o primeiro bloco afro do Brasil, recebe neste domingo, 26, a final do 50° Festival de Música Negra (FMN). O presidente do bloco, Antônio Carlos Vovô, mais conhecido como Vovô do Ilê, enalteceu o evento em conversa com a impressa.

“É um festival que tem uma contribuição muito grande na propagação do trabalho desenvolvido pelo Ilê Aiyê”, pontuou.

Carnaval e reconhecimento

Na oportunidade, Vovô também falou sobre a preparação para o Carnaval de Salvador 2025. Segundo ele, os blocos afro querem cada vez mais ter reconhecimento.

“[...] Os blocos afro vem dando a sua contribuição, não querendo fazer um apartheid, pelo contrário, queremos mostrar que nós também estamos com condições de ir fazendo parte desse grupo [que toma decisões]”, disse.

Vovô do Ilê completou: “E não vamos negar que também estamos em busca do poder, querendo participar do poder da decisão nessa cidade também”.

50° Festival de Música Negra

A etapa final do Festival de Música Negra (FMN) do Ilê Aiyê, que, em 2025, comemora a sua 50ª edição acontece neste domingo, 26. Serão anunciadas as composições vencedoras das categorias “Tema” e “Poesia”. Após apresentação de cada concorrente, a comissão julgadora irá escolher as mais novas canções que passam a integrar o repertório da Band’Aiyê no Carnaval e em outros eventos.

A premiação será acompanhada de shows. Além da anfitriã Band’Aiyê, sobe ao palco a banda convidada Filhos de Jorge.

Mais de 150 canções foram inscritas nesta edição cinquentenária do festival, sendo 18 selecionadas para a etapa final da premiação.

Os candidatos que inscreveram suas produções musicais na categoria Tema, inspiraram-se no tema do Carnaval 2025 do Ilê Aiyê: ‘Kenya: Berço da Humanidade’. Para ampliar o entendimento sobre o assunto, o Ilê Aiyê, como uma tradição do festival, disponibilizou aos concorrentes uma publicação com a pesquisa e reflexão feitas pela direção da entidade para seleção do tema.

Premiação

Dentre as 18 composições selecionadas para a final, 10 canções concorrem à categoria “Poesia” e 8 à categoria “Tema”. Os três primeiros lugares de cada categoria ganharão o Troféu Pássaro Preto, fantasias do bloco e premiação em dinheiro.

Na categoria “Tema”, o 1º lugar recebe R$7.700,00, o Troféu Pássaro Preto e duas fantasias; o 2º lugar R$7.150,00, o Troféu Pássaro Preto e duas fantasias, e o 3º lugar ganha R$6.600,00, o Troféu Pássaro Preto e duas fantasias.

Já na categoria “Poesia”, o 1º lugar recebe R$7.150,00, o Troféu Pássaro Preto e duas fantasias; o 2º lugar R$6.600,00, o Troféu Pássaro Preto e duas fantasias, e o 3º lugar é contemplado com R$ 6.000,00, o Troféu Pássaro Preto e duas fantasias.