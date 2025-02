“Cada um tem seus combinados”, diz Samara Felippo sobre relação aberta

Atriz deu detalhes sobre o seu relacionamento aberto - Foto: Divulgação

A atriz Samara Felippo falou sobre seu relacionamento aberto com o humorista Elidio Sanna e aproveitou para dar dicas a quem deseja entrar nesse tipo de relação. Ela foi entrevistada pela Coluna Sabendo Com Vini, na noite deste domingo, 26, durante sua passagem pelo Festival de Verão.

Leia mais:

>> Ator baiano abre o jogo sobre "brotheragem" com globais: 'Não aguento"

>> Ivete Sangalo apoia romances do filho, Marcelo: "Tem que amar bastante"

>> Alinne Rosa sobre artistas que mudam letras da axé music: "É grave"

“Eu falei isso [sobre o relacionamento aberto] e deu um boom que parece que a gente é um casal que marca dates com pessoas, e não é isso. Cada um tem seus combinados. Eu prezo muito pela minha liberdade, então, se eu quero estar com uma pessoa, vou estar com essa pessoa por querer estar ali, não porque tenho um compromisso”, explicou a atriz.

“Não abra um relacionamento se está ruim, dá cagada. Acho que a monogamia é uma imposição social igual à heteronormatividade. Eu acho que é um lugar de possibilidades, de se permitir. É mais sobre liberdade”, disse.

A atriz revelou o tipo de relação que mantém após 10 anos de casamento com Elidio Sanna. Apesar de permitir que o companheiro se envolva com outras pessoas, Samara afirmou que prefere não saber sobre essas interações.