Ator baiano abre o jogo sobre "brotheragem" com globais: 'Não aguento"

- Foto: Vinicius Viana/ Portal Massa!

O ator Felipe Velozo comentou os perrengues que enfrentou durante o Festival de Verão após surgirem rumores de uma suposta broderagem entre ele e os amigos Samuel de Assis e Amaury Lorenzo. O baiano revelou que diversas pessoas o abordaram no evento querendo participar da ‘brincadeirinha’.

Os internautas associaram essa broderagem ao trio devido a vídeos que mostram os amigos aparentando ter uma relação mais íntima. No entanto, Felipe negou qualquer envolvimento além da amizade e destacou o vínculo forte entre eles.

“Eu tava ao vivo aqui, né, na transmissão do Multishow. Aí, quando eu saí, peguei meu celular e veio uma enxurrada de mensagens. Aí as pessoas me abordaram aqui ontem [no sábado (25)], falando que queriam participar. Eu, crente que era da transmissão, falei: ‘Vamos participar ao vivo’. Depois outra pessoa falou que era o sonho dela. Quando abri meu celular, vi tudo. E os dois caras de pau estão aqui curtindo enquanto eu tô trabalhando, ainda invadiram a transmissão. Eu sei que não aguento mais essa relação”, brincou o ator, em entrevista ao Portal Massa!.

“É mentira. São dois irmãos da minha vida. A gente se completa muito pela história de vida que temos, pela trajetória de carreira. Um homem de Aracaju, Sergipe; outro de Congonhas, Minas Gerais; e outro de Salvador, Bahia, que moram no Rio de Janeiro, no mesmo prédio”, afirmou o ator.