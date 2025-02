Lily Phillips explica desistência de transar com mil homens em um dia

O plano de Lily foi interrompido por uma prisão inesperada - Foto: Reprodução | Instagram

Lily Phillips, famosa estrela do OnlyFans, revelou nesta terça-feira, 28, os detalhes de seu plano de transar com mil homens em um único dia. Em entrevista ao TMZ, ela contou como seria a execução da ideia e o que a fez desistir dela.

O plano de Lily foi interrompido por uma prisão inesperada no aeroporto de Las Vegas. Na semana passada, a estrela estava na cidade para participar da premiação de filmes adultos AVN Awards, quando foi reconhecida pelas autoridades de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Ela foi informada de que, caso continuasse com seu trabalho nos Estados Unidos, nunca mais poderia retornar ao país.



Inicialmente, Lily pretendia alinhar sua participação na premiação com a realização do plano de transar com mil homens, mas a ameaça de perder seu visto de turista a fez abandonar a ideia. Ela acabou se divertindo no evento, mas não ficou surpresa com a situação, já que não é a primeira vez que a segurança da fronteira chama a atenção dela pelos trabalhos que ela faz no país.

Mesmo que Lily tentasse a sua ideia inicial, o recorde foi batido por outra estrela do OnlyFans, Bonnie Blue. Ela fez sexo com 1.057 homens em 12 horas, superando Lily, que transou com 101 caras em 24 horas.

Embora não tenha revelado seus próximos planos, Lily comentou que pretende levar o evento para o Reino Unido, com um novo objetivo: corrigir os erros do primeiro evento e garantir uma organização melhor.