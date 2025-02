Você é viciado em sexo ou só tem muitas relações? Especialista explica

- Foto: Freepik

O vício em sexo é um comportamento compulsivo e incontrolável relacionado à atividade sexual, que se distingue de uma vida sexual saudável e equilibrada, geralmente vivida de forma consensual e prazerosa. Esse transtorno pode se manifestar de maneira persistente, sem que a pessoa tenha a capacidade de moderar suas ações.

De acordo com o sexólogo e terapeuta sexual João Borzino, em entrevista ao jornal Extra, o vício em sexo pode prejudicar significativamente diversas áreas da vida do indivíduo, como seus relacionamentos pessoais, seu desempenho no trabalho e sua saúde mental. Ele também faz referência ao conceito de ninfomania, um transtorno psiquiátrico onde a pessoa experimenta um desejo sexual excessivo e incontrolável, muitas vezes em detrimento de outras esferas de sua vida.

Borzino explica que, em muitas situações, o que é visto como um desejo sexual ativo e frequente é confundido com o vício. A diferença entre esses comportamentos pode ser difícil de identificar, mas existem distinções importantes que merecem ser observadas. Confira algumas delas:

1. Controle sobre os impulsos: Aqueles que mantêm uma vida sexual ativa e satisfatória geralmente têm controle sobre seus desejos, praticando sexo de forma consensual e ponderada. Por outro lado, a pessoa viciada em sexo perde esse controle e age de maneira impulsiva, sem considerar as consequências de suas ações.

2. Consequências na rotina: O vício em sexo tem um impacto negativo em diversas áreas da vida, prejudicando o trabalho, os relacionamentos e até mesmo a saúde emocional. Já uma pessoa com uma vida sexual saudável consegue equilibrar sua atividade sexual com suas responsabilidades cotidianas, sem que isso cause danos significativos.

3. Sentimentos de culpa e arrependimento: Indivíduos com compulsão sexual frequentemente sentem vergonha e arrependimento após a relação, um sentimento ausente em quem simplesmente mantém uma vida sexual ativa e prazerosa.

O diagnóstico clínico do vício em sexo exige uma avaliação detalhada do paciente, abrangendo aspectos comportamentais, emocionais e psicológicos. Para que o transtorno seja identificado, é preciso observar alguns padrões:

Comportamento repetitivo e incontrolável: A pessoa busca por sexo de forma constante, mesmo que isso resulte em prejuízos para sua vida emocional e social.

A pessoa busca por sexo de forma constante, mesmo que isso resulte em prejuízos para sua vida emocional e social. Desinteresse por outras atividades: O vício em sexo acaba dominando a vida da pessoa, que passa a negligenciar aspectos importantes, como trabalho e relacionamentos.

O vício em sexo acaba dominando a vida da pessoa, que passa a negligenciar aspectos importantes, como trabalho e relacionamentos. Tentativas de controle frustradas: A pessoa tenta, mas não consegue controlar o impulso sexual, mesmo quando ciente dos danos causados.

A pessoa tenta, mas não consegue controlar o impulso sexual, mesmo quando ciente dos danos causados. Sintomas psicológicos associados: A compulsão sexual está frequentemente relacionada a outros transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão e estresse.

Por fim, Borzino alerta que o vício em sexo pode ter consequências graves ao longo do tempo. Além de problemas psicológicos, como depressão e ansiedade, o comportamento compulsivo pode aumentar os riscos de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), devido a comportamentos de risco.