Simone Mendes anuncia harmonização no corpo após perda de peso

MUDANÇA NO VISUAL

Simone Mendes decidiu passar por harmonização - Foto: Divulgação

Simone Mendes anunciou nas redes sociais que passará por uma cirurgia plástica nas coxas. Após eliminar 30 quilos, a sertaneja explicou que deseja harmonizar algumas partes do corpo.

Nos stories do Instagram, a irmã de Simaria garantiu que está bem e fará uma pausa nos shows para conseguir se recuperar. "Tem mais ou menos uns dois anos que eu venho tentando me organizar para fazer todos os detalhes que precisam ser feitos no meu corpo, para que fique tudo harmônico", disse.

"Eu tinha uma flacidez de coxa terrível. Não adianta, academia não vai adiantar, o fato de perder peso, fora as estrias que eu adquiri, fizeram que a firmeza da pele não voltasse", declarou.

Simone Mendes ressaltou: "Após o meu retorno, eu vou explicar melhor para vocês tudo o que foi feito, mas é só para deixar vocês cientes que eu estou em off, tranquila, por conta da cirurgia que eu fiz. Ela foi até bem grande, eu estou de repouso, estou bem, só com saudade do marido, porque ele ficou em São Paulo. Está tudo bem. Estou na recuperação".