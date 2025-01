Com público lotado, Simone Mendes faz sucesso no Festival Virada

Simone Mendes se apresenta no Festival Virada Salvador - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

A cantora Simone Mendes foi uma das artistas a se apresentarem neste domingo, 29, no Festival Virada Salvador 2025. A cantora agitou o público com hits como "Erro Gostoso", "Manda um Oi", "Foi Pa Pum" e "Regime Fechado".

Por volta de 0h, a Arena O Canto da Cidade, que fica na orla da Boca do Rio, já estava completamente lotada.

A artista chamou Daniel Levi, de 8 anos, para subir ao palco e dançar. O pequeno roubou a cena com coreografias das músicas "Vai no Cavalinho", "Maçetando" e o arrocha "Como?".

O show da sertaneja não apenas contou com a presença de Daniel, como também de Samanta, que subiu ao palco mais cedo com Durval Lelys e também já havia cantado com a artista no São João da Bahia.

Ainda neste domingo sobem no palco Claudia Leitte e Tony Salles.



A festa segue até o dia 31 de dezembro e receberá grandes nomes da música brasileira. Pela primeira vez, a contagem regressiva da virada de ano será comandada por Léo Santana. No mesmo dia, o público ainda curtirá apresentações de Belo, Jorge & Mateus, Luan Santana, Mari Fernadez e Parangolé.