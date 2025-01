Seguidor diz que Simone Mendes tem "vida fácil" e revolta Kaká Diniz

Kaká Diniz rebateu seguidor de Simone Mendes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Kaká Diniz não escondeu a sua revolta com um recado de um seguidor sobre Simone Mendes. No Instagram, o empresário compartilhou o comentário do internauta menosprezando o trabalho da esposa.

“Vida de artista é fácil, mano! Vocês ganham dinheiro na moleza. Quero ver se for pobre”, disse um seguidor de Diniz, que postou uma foto da esposa em hospital.

Kaká Diniz, então, falou do sufoco enfrentado pela cantora: “Nosso Réveillon começou às 15h45 da tarde com a gente indo para o hospital porque Simone sentia dores abdominais de chorar, sentindo dores que nenhum remédio resolveu”.

O empresário ainda ressaltou que Simone teve "soro na veia e medicações para dor". Segundo ele, as duas coisas "foram a nossa ceia de Réveillon".

“Antes que eu esqueça sobre a pobreza. Simone morou em barraco de lona na infância no garimpo do arroz e eu vendia estopa em oficina mecânica. Sabe o que é mais incrível disso tudo? Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui”, desabafou.