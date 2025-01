Simone revela dor que quase a impediu de fazer show em Réveillon

Simone - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Simone Mendes compartilhou detalhes de um susto que quase comprometeu sua apresentação no Réveillon Celebration, em Maceió, Alagoas. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 1º, a sertaneja explicou que horas antes do show começou a sentir fortes dores abdominais.

“Ontem por volta das 11 horas da manhã, comecei a sentir uma dor e tomei remédios, mas ela não passava. A dor intensificou e precisei ir ao hospital. Fiz exames, tomei remédios na veia e, graças a Deus, melhorei”, relatou. Simone revelou que o diagnóstico foi uma inflamação no estômago causada por algo que comeu.

Ainda com curativo no braço por conta dos procedimentos médicos, Simone descreveu como conseguiu superar o mal-estar e realizar o show. “Quando subi no palco, tudo mudou. A energia foi lá pra cima, fiz um show maravilhoso. Vocês foram impecáveis”, disse, agradecendo ao público presente.

A artista destacou o alívio após a realização dos exames e tratamentos, afirmando que já se sentia bem novamente. "Foi algo que comi, mas agora estou ótima”, encerrou.