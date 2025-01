Hospitalizada, Preta Gil faz 1ª publicação após cirurgia

Preta Gil postou direto do hospital - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil usou o seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 31, para fazer a primeira postagem após cirurgia que passou recentemente. A famosa segue em UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

A cantora mostrou a companhia de Gominho no último dia do ano. "Ele sempre comigo", declarou a famosa, nos stories.

Na foto, o amigo da artista aparece sentado num sofá ao lado da cama dela, no quarto do hospital. O ex-A Fazenda usa uma máscara no rosto.

Esta foi a primeira postagem de Preta Gil desde a cirurgia, realizada no último dia 19 de dezembro. O procedimento de longa duração foi para a retirada de tumores.