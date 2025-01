"Quitei com muito esforço", revela Virginia sobre dívida no Serasa

- Foto: Reprodução

Virginia Fonseca, conhecida por sua fortuna estimada em R$ 400 milhões junto com o marido Zé Felipe, revelou um episódio curioso durante o programa 'Sabadou' no último sábado, 28. A influenciadora contou que seu nome foi parar no Serasa devido a uma dívida de apenas R$ 32.

“Eu descobri uma dívida no Serasa de 32 reais, mas fiquei sabendo que dava pra parcelar. Eu descobri, mas agora eu quitei com muito esforço”, afirmou Virginia em tom de brincadeira, arrancando risadas do público.

Durante a conversa, sua mãe, Margareth Serrão, ficou intrigada, tentando entender como a dívida foi contraída. “Ela nunca comprou à prestação, como foi parar essa dívida no seu nome?”, questionou Margareth, reforçando a surpresa.

Virginia continuou no clima de descontração e respondeu: “Não começa a militar por 32 reais. Já foi pago…”.