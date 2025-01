Gominho atualiza estado de saúde de Preta Gil: “Quer estar viva”

O ator e amigo de Preta Gil, falou neste domingo, 29, sobre o estado de saúde da cantora - Foto: Reprodução/Instagram

O ator e amigo de Preta Gil, falou neste domingo, 29, sobre o estado de saúde da cantora, que está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 19 deste mês.

Para atualizar o quadro da cantora, Gominho realizou uma live no Instagram para contar que a visitou no último sábado, 28, e que ela “quer estar viva”. “Admiro muito o quanto ela está disposta a superar tudo isso. Ela já passou por momentos muito difíceis, mas continua firme”, disse ele.

Gominho se mostrou bastante perseverante com a recuperação da artista e expôs sua torcida pelo bem-estar dela: “Daqui a alguns dias, se Deus quiser, ela vai para o quarto.”

A filha de Gilberto Gil está em tratamento contra um câncer de intestino, desde o início do ano passado. Ela passou por uma cirurgia de mais de 20 horas e apresenta sinais de melhora, estável, se alimentando bem por via oral, de acordo com o último boletim médico, divulgado na última quinta-feira, 26.